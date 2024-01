CANCOM SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von CANCOM SE

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 29,74 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 29,74 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CANCOM SE-Aktie bis auf 29,72 EUR. Bei 29,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 137 Stück.

Bei 35,10 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,60 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,27 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 329,55 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 329,55 EUR umsetzen können.

Am 28.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Am 27.03.2025 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt schlussendlich nach

SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX am Donnerstagnachmittag