CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagvormittag in Rot

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CANCOM SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 30,42 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 30,42 EUR. Bei 30,30 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2.100 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. 8,42 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 21,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 30,11 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,84 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 440,60 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 317,68 Mio. EUR umgesetzt.

Am 13.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von CANCOM SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

