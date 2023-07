CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Mittag

So bewegt sich CANCOM SE

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 25,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 25,94 EUR. Die Abwärtsbewegung der CANCOM SE-Aktie ging bis auf 25,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.978 CANCOM SE-Aktien.

Bei 36,00 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,78 Prozent wieder erreichen. Am 30.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 11,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

