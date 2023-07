CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,18 EUR.

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,18 EUR. Kurzfristig markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.287 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 37,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,04 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 40,40 EUR.

Am 10.11.2022 legte CANCOM SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2024 werfen.

