CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 26,00 EUR.

Um 09:00 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 26,00 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 25,94 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 303 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.08.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 38,46 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,04 EUR am 30.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 40,40 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 10.11.2022.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 10.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

