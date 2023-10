CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 23,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 23,50 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,70 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.896 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,36 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,26 EUR. Abschläge von 9,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,70 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 10.11.2022 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte CANCOM SE am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

