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Cancom-Aktie schwächelt wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
36.04 EUR -0.76 EUR -2.07 %
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CANCOM SE
22.90 EUR -1.10 EUR -4.58 %
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Um die Aktien von Cancom (CANCOM SE) haben Anleger am Dienstag einen Bogen gemacht. Der IT-Dienstleister hat Händlern zufolge ein enttäuschendes erstes Halbjahr hinter sich und dies führte im frühen Handel in einem Abschlag von fast zwei Prozent auf 23,60 Euro. Die Aktien fielen damit in Richtung der 23-Euro-Marke, die im Juli immer wieder Unterstützung gegeben hatte. Titel des Konkurrenten Bechtle verloren zeitgleich mit 0,4 Prozent weniger stark an Wert.

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Der Umsatz war von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet worden, räumte Vorstandschef Rüdiger Rath ein. Analysten hatten aber damit gerechnet, dass Cancom trotz des Umsatzrückgangs im Tagesgeschäft deutlich mehr verdienen würde.

Laut einem Händler wirkt der bestätigte Ausblick vor diesem Hintergrund zunehmend ambitioniert. Er sah auch ein negatives Signal im rückläufigen internationalen Geschäft, während sich jenes in Deutschland stabil entwickelt habe./tih/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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DatumRatingAnalyst
28.07.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 CANCOM SE Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 CANCOM SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 CANCOM SE Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 CANCOM SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)