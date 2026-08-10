Cancom-Aktie schwächelt wegen 'enttäuschenden Halbjahreszahlen'
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Um die Aktien von Cancom (CANCOM SE) haben Anleger am Dienstag einen Bogen gemacht. Der IT-Dienstleister hat Händlern zufolge ein enttäuschendes erstes Halbjahr hinter sich und dies führte im frühen Handel in einem Abschlag von fast zwei Prozent auf 23,60 Euro. Die Aktien fielen damit in Richtung der 23-Euro-Marke, die im Juli immer wieder Unterstützung gegeben hatte. Titel des Konkurrenten Bechtle verloren zeitgleich mit 0,4 Prozent weniger stark an Wert.
Der Umsatz war von verzögerten Investitionsentscheidungen der Kunden belastet worden, räumte Vorstandschef Rüdiger Rath ein. Analysten hatten aber damit gerechnet, dass Cancom trotz des Umsatzrückgangs im Tagesgeschäft deutlich mehr verdienen würde.
Laut einem Händler wirkt der bestätigte Ausblick vor diesem Hintergrund zunehmend ambitioniert. Er sah auch ein negatives Signal im rückläufigen internationalen Geschäft, während sich jenes in Deutschland stabil entwickelt habe./tih/mis
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CANCOM Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.26
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)