Cancom: Dividendenabschlag belastet die Aktie

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Am heutigen Handelstag notiert die Cancom-Aktie ex Dividende und verliert rund 1,50 Euro an Wert. Gestern hatte die Hauptversammlung eine Ausschüttung von 1,00 Euro je Aktie beschlossen hat.

Auf der gestrigen Hauptversammlung hatten die Aktionäre von Cancom sämtliche Beschlussvorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat mit großer Mehrheit angenommen. Damit steht die strategische Ausrichtung des IT-Dienstleisters auf einer breiten Zustimmungsbasis.

Zu den zentralen Beschlüssen gehörte die Dividende von 1,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2025, mit der das Unternehmen seine über Jahre stabile Ausschüttungspolitik fortsetzt. Zusätzlich erneuerte die Versammlung die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien, was dem Konzern weiterhin Spielraum gibt, Kapital flexibel an die Anteilseigner zurückzuführen.

Warum die Aktie deutlicher nachgibt

Heute wird die Aktie erstmals ohne Anspruch auf die Dividende gehandelt, der sogenannte Ex-Dividenden-Tag. Rein rechnerisch müsste der Kurs dabei um die ausgeschütteten 1,00 Euro sinken. Tatsächlich liegt das Minus mit rund 1,50 Euro aber höher. Der über den Abschlag hinausgehende Teil ist also dem Marktgeschehen zuzurechnen. Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig, weil ein Teil des optischen Verlusts lediglich eine buchhalterische Anpassung ist und keinen echten Wertverlust darstellt.

Solides erstes Quartal als Fundament

Operativ steht Cancom derzeit besser da, als es das Marktumfeld vermuten ließe. Im ersten Quartal 2026 hielt der Konzern den Umsatz mit 407 Mio. Euro nahezu stabil, während sich die Ertragskraft deutlich verbesserte. Das EBITDA legte um gut 28 Prozent auf 27 Mio. Euro zu, und auch beim operativen Ergebnis fielen die Zuwächse kräftig aus. Maßgeblich dafür waren ein höherer Rohertrag sowie die weiterhin solide Kostenplanung, die noch von den Restrukturierungsmaßnahmen des Vorjahres profitiert. Besonders das Segment Deutschland zeigte mit einem spürbar gestiegenen Ergebnis, dass die Effizienzmaßnahmen greifen.

Bestätigter Ausblick und strategische Linie

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hält der Vorstand an seiner Prognose fest und erwartet einen Konzernumsatz zwischen 1.750 und 1.850 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 110 bis 130 Mio. Euro. Strategisch setzt das Management auf die beiden Wachstumsfelder künstliche Intelligenz und digitale Souveränität, also auf sichere, eigenständig kontrollierbare IT-Infrastrukturen. Diese Themen treffen den Nerv vieler Unternehmen und öffentlicher Auftraggeber, die angesichts geopolitischer Unsicherheiten zunehmend Wert auf Unabhängigkeit legen.

Wie geht es weiter?

Den aktuelle Kursrückgang sollten Anleger nicht überdramatisieren. Spannender ist die operative Entwicklung: Ein stabiler Umsatz bei deutlich steigender Profitabilität und ein bestätigter Ausblick deuten darauf hin, dass die Effizienz-Maßnahmen Wirkung zeigen. In einem schwierigen Marktumfeld bleibt entscheidend, ob Cancom dieses Tempo bei der Ertragsverbesserung halten kann. Die Richtung stimmt jedenfalls.

Auf ein positives Momentum hoffen derweil die Aktionäre von B+S Banksysteme. Denn die Aktie kommt trotz sehr überzeugender Fundamentaldaten nicht richtig voran. Woran das liegen und, vor allem, wann sich das ändern könnte: zum Artikel

Auf weiteren Input scheinen die Anleger auch bei der DEWB-Aktie zu warten, die sich derzeit in der Phase der Bodenbildung befindet. Unterstützung dafür könnte der anstehende Geschäftsbericht liefern, der Aufschluss über die Entwicklung wichtiger Beteiligungen geben sollte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.504 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 13.06.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 18.06.26 um 13:07 Uhr.

Bitte beachten Sie auch unsere Informationen zur SmartCaps-Redaktion, insbesondere zu Arbeitsmethoden und zu potenziellen Interessenkonflikten, sowie unseren Disclaimer/Haftungsausschluss: zum Artikel