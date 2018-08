Cancom kündigt vorzeitigen Chefwechsel an

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Machtwechsel beim IT-Dienstleister Cancom (CANCOM SE): Der Unternehmensgründer und langjährige Vorstandschef Klaus Weinmann legt sein Amt vorzeitig nieder. Er beendet seine Tätigkeit zum 30. September. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt strebe er einen Sitz im Aufsichtsrat an, hieß es in einer am Dienstagabend verbreiteten Mitteilung von Cancom. Nachfolger von Weinmann wird zum 1. Oktober das Vorstandsmitglied Thomas Volk.

Als Grund für den vorgezogenen Stabwechsel wurde in der Mitteilung der Wunsch des Noch-Vorstandschefs genannt, sich verstärkt auf seine unternehmerischen Aktivitäten in der Primepulse Gruppe konzentrieren zu wollen. Der Kurs der Cancom-Aktie gab in einer ersten Reaktion leicht nach./he/ck