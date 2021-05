Cancom verbessert Marge bei deutlichem Wachstum

FRANKFURT (Dow Jones)--Cancom ist im ersten Quartal deutlich profitabel gewachsen. Das operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich um 19,2 Prozent auf 31 Millionen Euro, wie der in MDAX und TecDAX notierte IT-Dienstleister in München mitteilte. Bei einem Umsatz von 372,7 (Vorjahr: 345,3) Millionen Euro entspricht das einer Rendite von 8,3 Prozent - 80 Basispunkte mehr als im Vorjahreszeitraum.

Organisch wuchs Cancom um 6,9 Prozent, einen weiteren Prozentpunkt trug zugekauftes Geschäft bei. Während das Segment IT Solutions Umsatztreiber war, sorgte das Segment Cloud Solutions vorrangig für das verbesserte EBITDA.

"Wir haben in einem Quartal mit durchgängigem Lockdown in Deutschland bei Umsatz und Ertrag die Vorjahreswerte übertroffen, obwohl das Vorjahresquartal noch ohne pandemiebedingte Einschränkungen verlief", sagte CEO Rudolf Hotter. "Mit diesem Rückenwind gehen wir zuversichtlich in das weitere Jahr."

Die Prognose für 2021 bestätigte Hotter, wies aber darauf hin, dass die Halbleiterknappheit die Planbarkeit erschwere. Angepeilt werden "deutliches Wachstum" bei Konzern-Umsatz, -Rohertrag und -EBITDA und "sehr deutliches Wachstum" beim Konzern-EBITA.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2021 02:57 ET (06:57 GMT)