Cancom vor den Zahlen: Markt testet Ausbruch

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Cancom läuft sich für seinen Quartalsbericht warm. Rückenwind bekommt man vom Konkurrenten Bechtle, der auch die Cancom-Charttechnik deutlich positiv anstößt.

Es war ein Signal, das Cancom und die gesamte Branche erfasst hat. Bechtle, das größte deutsche IT-Systemhaus, meldete für das zweite Quartal ein Geschäftsvolumen von rund 2,27 Mrd. Euro, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz kletterte um 16 Prozent, das Ergebnis vor Steuern legte um 20 Prozent zu. Die Jahresprognose wurde zudem angehoben. Für Investoren bei Cancom ist das mehr als eine Randnotiz, denn beide Häuser bewegen sich im selben Markt und profitieren von denselben Treibern.

Warum Bechtle für Cancom zählt

Bechtle und Cancom sind direkte Wettbewerber. Sie ringen um dieselben Firmenkunden und zunehmend um Aufträge der öffentlichen Hand. Genau hier liegt der gemeinsame Rückenwind. Über das milliardenschwere Infrastruktursondervermögen fließen staatliche Mittel in die Modernisierung der Verwaltung, ein erheblicher Teil davon in digitale Projekte.

Bechtles Zahlen zeigen, dass diese Budgets in konkreten Aufträgen ankommen. Was für den Marktführer gilt, dürfte, wenngleich in abgeschwächter Form, auch für Cancom gelten. Cancom sicherte sich zuletzt über den öffentlich-rechtlichen Dienstleister Dataport einen Großauftrag zur Betreuung von mehr als 100.000 IT-Arbeitsplätzen in sechs norddeutschen Bundesländern.

Das erwarten die Analysten

Für das zweite Quartal rechnet der Markt bei Cancom im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,275 Euro, nach einem leicht negativen Wert im Vorjahr. Beim Umsatz liegt die Erwartung bei etwa 418,5 Mio. Euro, das wäre ein Zuwachs von gut 6 Prozent. Für das Gesamtjahr wird ein Umsatz von rund 1,80 Mrd. Euro angepeilt, nach 1,71 Mrd. Euro im Vorjahr. Damit wächst Cancom, bliebe in der Dynamik aber hinter Bechtle zurück. Immerhin: Cancom gewinnt bei der Umstellung öffentlicher Etats nach und nach zusätzliche Aufträge.

Charttechnik hellt sich auf

Die Cancom-Aktie bewegt sich seit gut einem Jahr in einer breiten Seitwärtsspanne, grob zwischen 22 und 28 Euro. Ein klarer Trend fehlt, stattdessen wechseln sich Erholungen und Rücksetzer ab. Nach dem Zwischentief Anfang Juli hat sich der Kurs zuletzt wieder berappelt.

Die gleitenden Durchschnitte liegen eng beieinander und unterstreichen den richtungslosen Charakter. Der Kurs handelt knapp unter dem 100-Tage-Durchschnitt bei 24,78 Euro sowie unter der 50-Tage-Linie bei 25,06 Euro und der 200-Tage-Linie bei 25,29 Euro. Solange diese Marken nicht nachhaltig zurückerobert werden, bleibt der übergeordnete Eindruck neutral. Ein Sprung über das Bündel um 25 bis 25,50 Euro wäre das erste ermutigende Signal.

Die Indikatoren senden vorsichtig positive Töne. Der RSI liegt bei 54 und damit im neutralen Bereich, weit entfernt von einer überkauften Lage. Nach oben ist also noch Luft, ohne dass der Wert bereits heiß gelaufen wäre. Der MACD hat seine Signallinie jüngst von unten nach oben gekreuzt und ein positives Histogramm ausgebildet, was auf zunehmende Aufwärtsdynamik hindeutet. Damit passt das technische Bild zur Ausgangslage vor den Zahlen: Ein Kurs, der Anlauf nimmt, aber den Beweis noch schuldig bleibt.

Ein positiv aufgenommener Quartalsbericht könnte den Ausbruch über die Durchschnittslinien liefern und den Weg in Richtung des oberen Randes des Seitwärtskorridors um 28 Euro öffnen. Enttäuschen die Zahlen, droht dagegen ein erneuter Test der Unterstützung um 22 bis 22,50 Euro. Anleger sollten entsprechend erst einmal nur weiter beobachten.

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Erstellung am 28.07.26 um 11:54 Uhr.

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