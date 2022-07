Amazon-Aktie vorbörslich fester: Eddie Murphy übernimmt Hauptrolle in Amazons Weihnachtskomödie

Aktien in diesem Artikel Amazon 115,60 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Dies gab Amazon Studios am Dienstag via Twitter bekannt. Im September hatte Murphy einen Vertrag mit dem amerikanischen Streamingriesen Amazon über Hauptrollen in drei Filmen und über eigene Filmprojekte für Prime Video und Amazon Studios abgeschlossen. Vorausgegangen war Murphys großer Erfolg mit "Der Prinz aus Zamunda 2" bei Amazon Prime Video. Bei "Candy Cane Lane" soll Reginald Hudlin Regie führen, der mit Murphy 1992 bereits die Komödie "Boomerang" inszenierte. Der Inhalt der Story ihrer neuen Zusammenarbeit ist noch unter Verschluss. Der Drehbeginn ist für diesen Winter geplant, wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtete.

Die Amazon-Aktie legt vorbörslich an der NASDAQ zeitweise 0,57 Prozent auf 118,88 US-Dollar zu.

/mub/DP/zb

LOS ANGELES (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Vladimka production / Shutterstock.com, Ioan Panaite / Shutterstock.com