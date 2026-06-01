Cango A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cango A hat am 31.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,73 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 29,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 102,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 144,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net