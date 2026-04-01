Zahlreiche Cannabis-Aktien legten am Mittwoch zweistellig zu. Der Kursschub ist dabei eng mit einem möglichen historischen Schritt der US-Regierung verknüpft. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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