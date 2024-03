Cannabis-Legalisierung?

Nach einem Plus von fast 88 Prozent seit Dienstag ist die Erholungsrally der Cannabis-Aktien von SynBiotic am Freitag ins Stocken geraten.

Nach 14,10 Euro in den ersten Minuten kosteten die Papiere zuletzt noch 12,00 Euro, was ein moderates Plus war. Die Aktionäre schauen gespannt auf die gerade angelaufene Bundesratssitzung in Berlin. Dort wird unter "Top 6" über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland entschieden. Laut einem Börsianer geht es dabei für SynBiotic fast um "alles oder nichts".

Cannabis-Aktien boomen: So können Sie in den Cannabis-Aktien-Index investieren. (Anzeige)



Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Zwischenzeitlich hatte die Aktien sogar 13 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss am Donnerstag verloren. Denn es ist nicht sicher, dass der Bundesrat die geplante Legalisierung von Cannabis passieren lässt. So will Baden-Württemberg für die Anrufung des Vermittlungsausschusses stimmen. Auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, will dem Gesetzesvorhaben nicht zustimmen. Es sei ohnehin fragwürdig, so Günther.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bleibt jedoch optimistisch. "Ich bin zuversichtlich, dass wir es knapp schaffen. Aber es war ein schwieriger Kampf", sagte der SPD-Politiker am Freitagmorgen im ZDF-"Morgenmagazin".

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)