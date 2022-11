Aurora Cannabis-Aktie an der NASDAQ stärker: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Für Aurora Cannabis ist das erste Geschäftsquartal des Fiskaljahres 2023 abermals mit einem Verlust zu Ende gegangen. Das Minus betrug unter dem Strich 51,9 Millionen CAD nach 11,9 Millionen CAD vor Jahresfrist. Im Quartal zuvor hatte der Verlust noch bei 618,777 CAD gelegen.

Beim Umsatz erreichte Aurora Cannabis einen Wert von 49,263 Millionen CAD und verschlechterte sich damit gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als rund 60 Millionen CAD an Erlösen in den Büchern gestanden hatten. Die mittlere Schätzung der Analysten hatte hier zuvor bei 56 Millionen CAD gelegen.

Die Aurora Cannabis-Aktie zeigt sich am Freitag im Handel an der US-Börse NASDAQ zeitweise 3,94 Prozent stärker bei 1,3616 US-Dollar. Nachbörslich hatte sie am Vortag noch Verluste verzeichnet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com