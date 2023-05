Canopy Growth Aktie News: Anleger schicken Canopy Growth am Montagmittag ins Plus

Um 21:59 Uhr sprang die Canopy Growth-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 1,21 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 1,25 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,21 EUR. Zuletzt wechselten 49.566 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.05.2022 bei 6,29 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 80,76 Prozent wieder erreichen. Am 27.04.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,12 EUR ab. Mit Abgaben von 8,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.02.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,54 CAD gegenüber -0,28 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 101,20 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 140,97 CAD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.05.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 28.05.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,986 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

