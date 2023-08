Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth fällt am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 0,448 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 09:13 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 0,448 EUR. Die Canopy Growth-Aktie sank bis auf 0,448 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,459 EUR. Zuletzt wurden via BMN 26.974 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,527 EUR. Mit einem Zuwachs von 910,154 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 0,302 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 48,279 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 22.06.2023 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,28 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87,54 CAD. Im Vorjahresviertel waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

