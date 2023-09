Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth schießt am Mittag hoch

Canopy Growth im Blick

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 13,5 Prozent im Plus bei 0,596 EUR.

Die Aktie legte um 12:03 Uhr in der Tradegate-Sitzung 13,5 Prozent auf 0,596 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Canopy Growth-Aktie sogar auf 0,634 EUR. Bei 0,555 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.468.564 Canopy Growth-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,500 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. 655,203 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,310 EUR am 17.07.2023. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 47,952 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -5,23 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.11.2024.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD je Aktie ausweisen dürften.

