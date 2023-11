Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 0,531 EUR.

Das Papier von Canopy Growth befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 0,531 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,524 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,543 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 32.669 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 748,002 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,310 EUR am 17.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,557 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,411 CAD je Canopy Growth-Aktie.

