Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochnachmittag freundlich

Canopy Growth im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 0,570 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 0,570 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,600 USD. Bei 0,568 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 448.934 Aktien.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,765 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 88,038 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,346 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,298 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,12 CAD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.11.2024.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,411 CAD je Canopy Growth-Aktie belaufen.

