Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 0,543 EUR zu.

Um 08:57 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,543 EUR. Die Canopy Growth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,543 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,543 EUR. Bisher wurden heute 6.391 Canopy Growth-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 728,943 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,310 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,870 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Canopy Growth die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

2024 dürfte Canopy Growth einen Verlust von -0,411 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

