Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth bricht am Mittag ein

Canopy Growth im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 9,1 Prozent auf 0,394 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 11:22 Uhr 9,1 Prozent auf 0,394 EUR. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,394 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,414 EUR. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 408.750 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,483 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.036,952 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,318 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 24,189 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth gewährte am 22.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Canopy Growth hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,28 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,46 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Canopy Growth 87,54 CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 111,77 CAD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

