Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 0,426 EUR.

Um 09:18 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 0,426 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,426 EUR. Bei 0,434 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 17.357 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 4,500 EUR markierte der Titel am 05.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 956,717 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,172 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Canopy Growth am 22.06.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,28 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ein EPS von -1,46 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 87,54 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,77 CAD US-Dollar umgesetzt.

Am 09.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.08.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

