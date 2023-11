Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth springt am Nachmittag an

Aktie im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Canopy Growth-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 8,3 Prozent auf 0,599 USD.

Das Papier von Canopy Growth legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,3 Prozent auf 0,599 USD. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,637 USD an. Bei 0,584 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.332.233 Canopy Growth-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 695,492 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Canopy Growth-Aktie. Bei 0,346 USD erreichte der Anteilsschein am 18.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 42,237 Prozent Luft nach unten.

Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD. Im Vorjahresviertel waren 110,12 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,400 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

