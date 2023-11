Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Canopy Growth zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Canopy Growth-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,532 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:13 Uhr bei der Canopy Growth-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,532 EUR. In der Spitze gewann die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,532 EUR. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,515 EUR ein. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,515 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 7.395 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2022 auf bis zu 4,527 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 751,166 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,302 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,174 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 lud Canopy Growth zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 108,73 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,12 CAD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 13.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Canopy Growth.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,400 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

