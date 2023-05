Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:18 Uhr rutschte die Canopy Growth-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,3 Prozent auf 1,11 EUR ab. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 1,11 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,12 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 7.140 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 6,29 EUR markierte der Titel am 05.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 82,36 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.05.2023 (1,10 EUR). Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 0,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.02.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 CAD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 101,20 CAD, gegenüber 140,97 CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 28,21 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 30.05.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.05.2024 dürfte Canopy Growth die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2023 einen Verlust in Höhe von -5,986 CAD ausweisen wird.

