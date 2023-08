Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag im Plus

Blick auf Canopy Growth-Kurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 0,411 EUR.

Die Aktie legte um 11:25 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,1 Prozent auf 0,411 EUR zu. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,415 EUR an. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,415 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 48.423 Canopy Growth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Canopy Growth-Aktie somit 90,875 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 32,409 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Canopy Growth gewährte am 22.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,28 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 CAD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 87,54 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 13.08.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,780 CAD je Aktie in den Canopy Growth-Büchern.

