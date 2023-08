Canopy Growth Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Canopy Growth

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 0,406 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:16 Uhr um 0,9 Prozent auf 0,406 EUR nach. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,406 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,415 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 28.301 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,500 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.007,433 Prozent könnte die Canopy Growth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,677 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.06.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -1,46 CAD vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 87,54 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 111,77 CAD umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.08.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Canopy Growth.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

