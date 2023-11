Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag in Grün

Canopy Growth im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt ging es für das Canopy Growth-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 0,558 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 0,558 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,578 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,570 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.167 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Bei 4,500 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 706,073 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.07.2023 Kursverluste bis auf 0,310 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,446 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 09.08.2023 hat Canopy Growth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -5,23 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,400 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

