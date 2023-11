Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Freitagnachmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Canopy Growth-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 0,617 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 0,617 USD nach oben. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,665 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 0,615 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.238.869 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,765 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 672,285 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2023 bei 0,346 USD. Mit Abgaben von 43,922 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Canopy Growth gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Canopy Growth wird am 09.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 13.11.2024.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,400 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

