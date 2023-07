Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth stabilisiert sich am Mittag

Canopy Growth im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Canopy Growth. Bei der Canopy Growth-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 0,590 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel kam die Canopy Growth-Aktie um 22:59 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,590 USD. Die Canopy Growth-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,633 USD aus. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,400 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,401 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 87.703.453 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2022 auf bis zu 4,770 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 708,475 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 0,384 USD fiel das Papier am 30.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 34,915 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 22.06.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,28 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,46 CAD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,54 CAD – das entspricht einem Minus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,77 CAD in den Büchern gestanden hatten.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Canopy Growth dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

