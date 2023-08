Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth fällt am Freitagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Canopy Growth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,4 Prozent auf 0,457 USD ab.

Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 0,457 USD. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,457 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,461 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 222.627 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei 4,765 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 942,441 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 18.07.2023 auf bis zu 0,346 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,305 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Canopy Growth gewährte am 22.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,28 CAD gegenüber -1,46 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 87,54 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 21,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111,77 CAD umgesetzt worden waren.

Am 09.08.2023 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,729 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

