Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochmittag im Ausverkauf

Blick auf Canopy Growth-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 6,1 Prozent auf 0,630 EUR.

Die Canopy Growth-Aktie musste um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 6,1 Prozent auf 0,630 EUR. In der Spitze fiel die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,602 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,665 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 516.642 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 613,980 Prozent. Am 17.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,310 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,793 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Canopy Growth ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -5,23 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Canopy Growth am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Canopy Growth-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 13.11.2024.

In der Canopy Growth-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,412 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich