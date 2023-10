Notierung im Fokus

Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth legt am Nachmittag zu

04.10.23 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Die Canopy Growth-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 0,695 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,695 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,710 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,710 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 799.877 Canopy Growth-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 4,765 USD. 585,710 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,346 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,209 Prozent. Am 09.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD im Vergleich zu 110,12 CAD im Vorjahresquartal. Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte Canopy Growth die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,412 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com