Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth reagiert am Mittag positiv

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 1,16 EUR zu. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 1,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 1,15 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 40.991 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,28 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 81,51 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,05 EUR. Dieser Wert wurde am 04.05.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 10,61 Prozent sinken.

Am 09.02.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Canopy Growth vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,54 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 CAD je Aktie erwirtschaftet. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101,20 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,97 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Canopy Growth am 30.05.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 28.05.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,986 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Vor Cannabis-Legalisierung in Deutschland: Cannabisunternehmen bereiten sich vor

NASDAQ-Titel Canopy Growth mit enttäuschenden Zahlen - Aktie auf Talfahrt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com