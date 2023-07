Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittwochmittag tiefrot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Canopy Growth. Das Papier von Canopy Growth befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 9,6 Prozent auf 0,533 USD ab.

Der Canopy Growth-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 12:02 Uhr verlor das Papier 9,6 Prozent auf 0,533 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 284.615 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,770 USD. Dieser Kurs wurde am 06.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Canopy Growth-Aktie 794,599 Prozent zulegen. Bei 0,384 USD erreichte der Anteilsschein am 01.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Canopy Growth-Aktie 27,982 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 22.06.2023. Das EPS lag bei -1,28 CAD. Ein Jahr zuvor waren -1,46 CAD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 87,54 CAD. Im Vorjahresviertel waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Canopy Growth veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.08.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,780 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie: Cannabisunternehmen erleidet Kurseinbruch und wird von Analysten weiter abgestuft

NASDAQ-Aktie Canopy Growth mit zweistelligen Verlusten: Canopy Growth enttäuscht auf ganzer Linie

Ausblick: Canopy Growth informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse