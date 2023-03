Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verliert am Nachmittag

Die Canopy Growth-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 2,27 USD abwärts. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,27 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 88.275 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.03.2022 bei 8,79 USD. Der aktuelle Kurs der Canopy Growth-Aktie ist somit 74,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,09 USD am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Verlust von 8,61 Prozent wieder erreichen.

Canopy Growth ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,28 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Canopy Growth im vergangenen Quartal 101,20 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Canopy Growth 140,97 CAD umsetzen können.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.06.2023 veröffentlicht.

Experten prognostizieren für das Jahr 2027 einen Verlust in Höhe von -0,260 CAD je Canopy Growth-Aktie.

