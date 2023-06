Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Nachmittag im Tiefenrausch

Um 15:53 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,7 Prozent auf 0,723 USD ab. Die Canopy Growth-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,722 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,780 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 399.859 Canopy Growth-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,765 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 559,059 Prozent über dem aktuellen Kurs der Canopy Growth-Aktie. Bei 0,722 USD erreichte der Anteilsschein am 06.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 0,166 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Canopy Growth gewährte am 09.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,54 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -1,46 CAD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Canopy Growth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 101,20 CAD im Vergleich zu 111,77 CAD im Vorjahresquartal.

Canopy Growth dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -5,987 CAD je Canopy Growth-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Ausblick: Canopy Growth verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Canopy Growth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nach dem Vorbild von Canopy Growth: Diese Cannabis-Aktie könnte bald ihre Notierung an Kanadas Börse TSX feiern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com