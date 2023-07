Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Vormittag gestärkt

So bewegt sich Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 0,441 EUR.

Um 09:20 Uhr konnte die Aktie von Canopy Growth zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 0,441 EUR. Die Canopy Growth-Aktie legte bis auf 0,441 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,425 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 62.089 Aktien.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 90,206 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,349 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 26,167 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 22.06.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,28 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,46 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 87,54 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 111,77 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 13.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Canopy Growth im Jahr 2024 -0,780 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

