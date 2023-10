Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 0,677 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 11:54 Uhr fiel die Canopy Growth-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 0,677 EUR ab. Das Tagestief markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,660 EUR. Bei 0,680 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 107.647 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 4,500 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 564,820 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,181 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Canopy Growth hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -5,23 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,73 CAD – eine Minderung von 1,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 110,12 CAD eingefahren.

Am 09.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.11.2024 wird Canopy Growth schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Canopy Growth einen Verlust von -0,412 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

Rally bei Canopy Growth geht weiter: NASDAQ-Titel überspringt 1-US-Dollar-Marke deutlich

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ dennoch im Minus: Canopy verringert Verluste deutlich