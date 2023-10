Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth verteuert sich am Nachmittag

Canopy Growth im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,715 USD zu.

Die Canopy Growth-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 0,715 USD. Kurzfristig markierte die Canopy Growth-Aktie bei 0,739 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,695 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 489.694 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2022 bei 4,765 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Canopy Growth-Aktie derzeit noch 566,527 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,346 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 106,618 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Canopy Growth am 09.08.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,07 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -5,23 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,26 Prozent auf 108,73 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Canopy Growth 110,12 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Canopy Growth Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Canopy Growth rechnen Experten am 13.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,412 CAD je Aktie aus.

