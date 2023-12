Canopy Growth Aktie News: Anleger greifen bei Canopy Growth am Vormittag zu

So entwickelt sich Canopy Growth

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 0,622 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Canopy Growth nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:20 Uhr 1,2 Prozent auf 0,622 EUR. Der Kurs der Canopy Growth-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,644 EUR zu. Bei 0,622 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 46.790 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 4,310 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 592,623 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,310 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Canopy Growth-Aktie 100,645 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,43 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,47 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 69,60 CAD in den Büchern – ein Minus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 117,86 CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.02.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Canopy Growth im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,457 CAD einfahren.

