Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im BMN-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 0,420 EUR zu.

Das Papier von Canopy Growth konnte um 09:13 Uhr klettern und stieg im BMN-Handel um 5,0 Prozent auf 0,420 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Canopy Growth-Aktie bisher bei 0,427 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,412 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 103.665 Canopy Growth-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,527 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Canopy Growth-Aktie mit einem Kursplus von 977,738 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,302 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Abschläge von 28,048 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Canopy Growth ließ sich am 22.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,28 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,23 CAD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 87,54 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110,12 CAD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Canopy Growth am 09.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 13.08.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Canopy Growth-Verlust in Höhe von -0,729 CAD je Aktie aus.

