Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 0,695 EUR.

Um 09:19 Uhr ging es für die Canopy Growth-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 0,695 EUR. In der Spitze büßte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,695 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,721 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 161.435 Canopy Growth-Aktien.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 547,224 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.07.2023 bei 0,310 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,394 Prozent.

Am 09.08.2023 hat Canopy Growth die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Canopy Growth mit einem Umsatz von insgesamt 108,73 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,26 Prozent verringert.

Canopy Growth wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Canopy Growth-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD je Canopy Growth-Aktie.

