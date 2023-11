Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth schiebt sich am Dienstagmittag vor

Canopy Growth im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Canopy Growth. Zuletzt sprang die Canopy Growth-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,554 EUR zu.

Die Canopy Growth-Aktie konnte um 11:38 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 0,554 EUR. Die Canopy Growth-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,564 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,556 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 127.157 Canopy Growth-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,500 EUR. 712,184 Prozent Plus fehlen der Canopy Growth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 44,025 Prozent würde die Canopy Growth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Canopy Growth am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 108,73 CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 110,12 CAD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Canopy Growth dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,400 CAD je Canopy Growth-Aktie.

