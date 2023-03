Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth präsentiert sich am Vormittag fester

Das Papier von Canopy Growth legte um 09:13 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 1,4 Prozent auf 2,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Canopy Growth-Aktie bei 2,14 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 2,12 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.122 Canopy Growth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,36 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,91 EUR ab. Abschläge von 10,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 09.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,54 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth -0,28 CAD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 101,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 140,97 CAD US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.05.2023 erfolgen. Canopy Growth dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.05.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,260 CAD je Canopy Growth-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Canopy Growth-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth mit enttäuschenden Zahlen - Aktie auf Talfahrt

Ausblick: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Erste Schätzungen: Canopy Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Canopy Growth Corp Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Canopy Growth Corp

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com