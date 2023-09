Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth am Mittag mit Kurseinbußen

Kurs der Canopy Growth

Die Aktie von Canopy Growth gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Canopy Growth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 0,705 EUR abwärts.

Die Canopy Growth-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 0,705 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,666 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,690 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Canopy Growth-Aktien beläuft sich auf 206.028 Stück.

Am 05.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,500 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 538,227 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,310 EUR. Dieser Wert wurde am 17.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,014 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 09.08.2023 legte Canopy Growth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Canopy Growth ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -5,23 CAD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 108,73 CAD in den Büchern – ein Minus von 1,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canopy Growth 110,12 CAD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Canopy Growth dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,522 CAD ausweisen wird.

