Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Canopy Growth. Zuletzt stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,565 EUR.

Die Aktie notierte um 09:19 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 0,565 EUR zu. In der Spitze legte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,574 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,557 EUR. Der Tagesumsatz der Canopy Growth-Aktie belief sich zuletzt auf 133.571 Aktien.

Am 05.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,500 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 696,372 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 17.07.2023 auf bis zu 0,310 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Canopy Growth-Aktie damit 82,199 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Canopy Growth am 09.08.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Canopy Growth ebenfalls -5,23 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz lag bei 108,73 CAD – das entspricht einem Abschlag von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,12 CAD erwirtschaftet worden.

Am 09.11.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.11.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,400 CAD je Canopy Growth-Aktie in den Büchern stehen.

