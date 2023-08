Canopy Growth Aktie News: Canopy Growth zieht am Mittag deutlich an

Aktie im Blick

Die Aktie von Canopy Growth zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Canopy Growth-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 0,450 EUR nach oben.

Um 11:59 Uhr stieg die Canopy Growth-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 0,450 EUR. In der Spitze legte die Canopy Growth-Aktie bis auf 0,450 EUR zu. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,430 EUR. Von der Canopy Growth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.195 Stück gehandelt.

Am 05.12.2022 markierte das Papier bei 4,500 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Canopy Growth-Aktie liegt somit 90,003 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,310 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,058 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Canopy Growth ließ sich am 22.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Canopy Growth ein Ergebnis je Aktie von -5,23 CAD vermeldet. Canopy Growth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,54 CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,12 CAD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Canopy Growth möglicherweise am 13.08.2024 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Canopy Growth 2024 einen Verlust in Höhe von -0,729 CAD je Aktie ausweisen dürften.

